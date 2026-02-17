Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Ocak 2026’da aylık bazda %6 geriledi

BigMint verilerine göre Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Ocak ayında Aralık ayındaki 3,52 milyon mt seviyesinden %6,25 düşüşle yaklaşık 3,3 milyon mt’a geriledi. Bu ihracatın 2,94 milyon mt’unu demir cevheri, 360.000 mt’unu ise pelet oluşturdu. Son altı aylık dönemde demir cevheri ve pelet ihracatında dalgalı bir seyir izlendi.

Demir cevheri ve pelet ihracatı Ocak 2025’te 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Başlıca satış pazarları ve ihracatçılar

Çin’e yapılan sevkiyatlar Aralık ayındaki 2,79 milyon mt seviyesinden 2,56 milyon mt’a geriledi. Buna karşılık Malezya’nın Hindistan’dan ithalatı bir önceki aya kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 130.000 mt’dan yaklaşık 270.000 mt’a yükseldi.

Rungta Mines ve Vedanta sırasıyla 1,33 milyon mt ve 480.000 mt ile en büyük ihracatçılar olmaya devam etti. Bu şirketleri 300.00 mt ile ArcelorMittal Nippon Steel ve 160.000 milyon mt ile Ramgad Minerals and Mining izledi.

Doğu kıyısı limanları ihracatta aktif rol oynamayı sürdürdü. Sevkiyatlar çoğunlukla Paradeep (1,85 milyon mt), Dhamra (490.000 mt) ve Krishnapatnam (270.000 mt) limanlarından gerçekleştirildi.

Yüksek stok seviyeleri acil alım ihtiyacını azaltarak yeni bağlantıların sınırlı kalmasına neden oldu.

İhracattaki yavaşlamanın nedenleri

Çin’in zayıf talebi: Çin limanlarındaki demir cevheri ve pelet stokları Ocak ayında, Aralık 2025’teki 152,8 milyon mt seviyesine kıyasla %5,5 artarak 161,24 milyon mt’a yükseldi. Cevher, parça cevher ve pelet stoklarının yüksek seyretmesi ihracattaki yavaşlamanın başlıca nedenleri oldu. Liman stoklarının yeterli seviyelerde olması ve Çin Yeni Yılı tatili öncesi döneme girilmesi, alım faaliyetlerini sınırladı. Ayrıca dış piyasadaki yoğun rekabet ve Çinli üreticilerin hammadde tedarikinde alternatif bölgelere yönelmesi Hindistan menşeli ürünlere yönelik talebi azalttı. Bunun yanında birçok Çinli çelik üreticisinin kapasite kullanım oranını düşürmesi, hammadde talebi üzerinde baskı yarattı.

Satıcıların iç pazara yönelmesi: Ocak ayında düşük tenörlü demir cevheri (%57) için ortalama ihracat fiyatı 66,5$/mt FOB Paradip seviyesinde yatay seyretti. Küresel fiyatlardaki zayıflama, bu yatay seyirde rol oynadı. %61 tenörlü demir cevheri için ise fiyatlar 105,6$/dmt CNF Çin seviyesinde kaldı. Buna karşılık, iç pazarda düşük tenörlü fiyatlar aylık bazda 150-200 INR/mt artış gösterdi. Bu nedenle tedarikçilerin önceliği iç pazar oldu. Yerel piyasada arzın daralması da ihracatı sınırladı. Öte yandan doğu kıyısı çıkışlı 6-20 mm, %63 tenörlü pelet için ihracat fiyatları 106$/mt FOB seviyesinde kaldı.

İhracat tarafında temkinli hava devam ederken, alternatif arz kaynakları nedeniyle dış piyasalarda yoğun rekabet sürüyor. Çinli üreticilerin tam kapasitenin altında çalışmaya devam etmesi de talebi baskılıyor. Tek madenden çıkan ürünler nispeten daha fazla ilgi görse de alıcılar halen temkinli.

Beklentiler

Şubat ayında Çin’deki tatil dönemi ve küresel fiyatlar üzerindeki baskı nedeniyle ihracat piyasasının durgun seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: BigMint