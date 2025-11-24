 |  Giriş 
Hindistan düşük tenörlü demir cevherinde zenginleştirme yapan üreticilere telif indirimi sağlayacak

Pazartesi, 24 Kasım 2025 10:01:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, yerli çelik üreticileri tarafından çıkarılan düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesi halinde daha düşük bir telif oranı uygulanmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Kaynaklara göre hükümet %58’in altında, düşük tenörlü cevherin zenginleştirilerek %62 tenörlü seviyesine çıkarılması durumunda, ortalama satış fiyatının %5’i oranında telif alınmasını değerlendirmeye aldı. Şu anda telif oranı ortalama satış fiyatı üzerinden %15 olarak uygulanıyor. 

Bu teşvik, kaynaklara göre yalnızca yüksek tenörlü cevher rezervlerinin korunmasını değil aynı zamanda mevcut düşük tenörlü cevher ve atıkların daha etkin değerlendirilmesini sağlayacak. Böylece atık depolama yükü ve atık yığınlarının çevresel etkileri azaltılmış olacak.


