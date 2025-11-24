Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

BigMint verilerine göre Ekim 2025’te Hindistan'ın Karnataka eyaletinde online açılan ihalelerle yapılan demir cevheri satışları, aylık bazda %41 artışla 1,19 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu rakam, Eylül ayında kaydedilen 850.000 mt’a kıyasla önemli bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu güçlü artış, yatay seyreden cevher fiyatları ve çelik talebinin istikrarlı görünümünün yanı sıra sünger demir ve pelet üreticilerinden gelen talepte ciddi bir artış olduğunu gösteriyor.

Aylık bazdaki %41’lik keskin artış, iyileşen piyasa koşulları ve talepteki mevsimsel toparlanmadan kaynaklandı. Muson döneminde üretim aksamaları ve zayıf çelik talebi nedeniyle temkinli hareket eden sünger demir ve pelet üreticileri, faaliyetlerin normale dönmesiyle piyasaya geri döndü ve alımlarını artırdı.

Lojistikte muson sonrası yaşanan iyileşmeler ve faaliyetlerin yeniden başlaması, madencilik bölgeleri ile tüketici bölgeler arasındaki sevkiyat hareketlerini kolaylaştırdı. Yol koşullarının düzelmesi ve yağış kaynaklı aksaklıkların azalması, maden çıkışlarındaki sevkiyatların artmasını destekledi. Ayrıca muson ve festival sezonunun sona ermesiyle çelik üreticileri, inşaat ve altyapı faaliyetlerindeki olası artışı öngörerek hammadde stoklarını yenilemeye başladı.

NMDC satışlarda ilk sırada

Hindistan’ın en büyük demir cevheri üreticisi NMDC, Ekim 2025’te Eylül ayındaki 583.000 mt’a göre %84’lük artışla online lihale yoluyla 1,07 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirerek piyasa lideri oldu. NMDC’nin satışlarındaki artışta sünger demir üreticilerinden gelen güçlü talep rol oynadı.

Diğer madencilerde görünüm karışık

Sandur Manganese and Iron Ore, Ekim ayında 64.000 mt ile ikinci büyük satıcı oldu. Vedanta’nın satışları Eylül ayındaki 18.800 mt’a kıyasla %49 artışla 28.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, Karnataka State Minerals Corporation Limited’in satışları sunduğu kalitelere yönelik talebin zayıf olması sonucu aylık bazda %89 düşüşle 20.000 mt olarak kaydedildi. R Praveen Chandra’nın satışları ise Eylül ayına paralel şekilde 11.550 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan SKMEPL ve BKG Mining Company, internet üzerinden yapılan ihalelerde alıcı çekemedi.

Beklentiler

Kasım ayında Karnataka’da internet üzerinden açılan ihalelerle yapılan demir cevheri satışlarının artışını sürdürmesi bekleniyor. Muson ve festival döneminin ardından pek çok madencinin tam kapasite üretime dönmesiyle hem açık artırmaya sunulan miktarların hem de ihaleye katılımın artması öngörülüyor.

Kaynak: BigMint