KPMG Türkiye: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2021 yılında 40 milyon mt’u aşabilir

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 15:00:46 (GMT+3) | İstanbul

KPMG Türkiye’nin yayımladığı Demir Çelik Sektörü raporuna göre, 2020 yılında ABD ve AB’nin uyguladığı koruma önlemleri ve pandemi nedeniyle küresel ham çelik üretimi %1 daralırken, Türkiye çelik sektörünün ham çelik üretimi %6’lık artışla 35,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Türkiye, 2020 yılını ham çelik üretiminde Avrupa birincisi olarak tamamladı. Ülkenin ham çelik üretimi 2021 yılının ilk altı ayında da yaklaşık %20 artış gösterdi ve ihracat değeri %50 arttı.

2020 yılında ham çelik üretiminde yalnızca Türkiye, Çin, Vietnam, Rusya ve İran büyüme gösterirken, ABD, Japonya, Almanya, İtalya ve Hindistan’ın ham çelik üretiminde %10-20 daralma görüldü. Türkiye çelik sektörünün bu dönemde büyüme kaydetmesinin başlıca nedeni hızlıca pandemi öncesi performansına dönen Çin’in iç piyasaya odaklanarak ihracatını azaltması oldu. Böylece Türkiye, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarına önemli miktarda ihracat gerçekleştirdi.

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, “Pandemi ile beraber tüm dünyada korumacılık bir adım daha öne çıktı. Son üç yıldır Türkiye çelik sektörü de en büyük paydaşlarımız ABD ile AB’nin başını çektiği gümrük engelleri, yükselen gümrük tarifleri ve kotalar ile zorlu mücadeleler veriyor. ABD, 2018 yılının Mart ayında tüm ülkeleri çelik ithalatında %25 ek vergiye tabi tutmuş, 2018 yılının Ağustos ayında ise Türkiye özelinde bu ek gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. 2019 yılının Mayıs ayında Türkiye özelindeki ek vergi kaldırılarak tekrar %25’e indirilse de bu uygulamalar sonucunda 2019 yılında ABD’ye çelik ihracatımız bir önceki yılın neredeyse beşte birine düştü. AB de geçtiğimiz yıllarda çelik sektöründe dış pazarımızın %50’sini oluşturuyordu. Tüm bu kota uygulamaları ve gümrük vergilerinden sonra sektörün AB ve ABD’ye olan ihracatının toplam içindeki payı %35 seviyesine geriledi,” şeklinde yorum yaptı. Türkiye bu durumu yeni pazarlara ulaşarak veya zayıf olduğu pazarlarda varlığını artırarak telafi etmeye çalıştı. Uzak Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika son dönemde Türkiye çelik sektörü için alternatif pazarlar oldu.

Burak Yıldırım, Türkiye çelik sektörünün ilk altı aylık performansı göz önüne alındığında bu yıl ülkenin ham çelik üretiminin 2017-2018 yılları seviyesini rahatlıkla yakalayabileceğini, hatta 40 milyon mt seviyesini aşacağını tahmin ediyor.

Rapora göre, küresel ham çelik üretimindeki %50’den fazla payıyla Çin, 2020 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da hem fiyatlama hem de üretim ve tüketim açısından çelik sektörüne yön vermeye devam edecek. Öte yandan, 2020 yılında üretimi daralan ABD Japonya Almanya ve Hindistan’ın salgın dönemindeki kayıplarını telafi etmek amacıyla korumacılığa bir süre daha devam etmesi bekleniyor.