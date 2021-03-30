﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kolombiya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,8 düştü

Salı, 30 Mart 2021 10:46:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin (CPA) yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 107.573 mt’a kıyasla %5,3 ve yıllık bazda %5,8 düşüşle 101.831 mt oldu.

CPA’ya göre, ülkenin uzun mamul üretimi ise Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 111.813 mt’a kıyasla %1 ve yıllık bazda %0,5 düşerek 110.655 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Kolombiya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 209.404 mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin uzun mamul üretimi ise yıllık %3,4 artışla 222.468 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  çelik üretimi  Kolombiya  ham çelik  üretim  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Mar

Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı
24  Mar

Usiminas’ın slab üretimi yıl başından Mart ortasına kadar olan dönemde arttı
22  Mar

Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında %3,8 düştü
19  Mar

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %3,8 arttı
18  Mar

Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Ocak ayında da değişmedi