Kolombiya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %5,8 düştü

Salı, 30 Mart 2021 10:46:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin (CPA) yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 107.573 mt’a kıyasla %5,3 ve yıllık bazda %5,8 düşüşle 101.831 mt oldu.

CPA’ya göre, ülkenin uzun mamul üretimi ise Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 111.813 mt’a kıyasla %1 ve yıllık bazda %0,5 düşerek 110.655 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Kolombiya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 209.404 mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin uzun mamul üretimi ise yıllık %3,4 artışla 222.468 mt seviyesinde kaydedildi.