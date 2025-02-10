Kobe Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde düştü, satış geliri hafifçe arttı

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayı için mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kobe Steel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 109,73 milyar JPY net kâra kıyasla 102,81 milyar JPY (676,11 milyon $) net kâr kaydetti. Aynı dönemde şirketin satışlardan elde ettiği toplam net gelir ise yıllık %0,6 artışla 1,88 trilyon JPY (12,38 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin malzeme birimlerine gelen talep, otomobil üretimindeki düşüş, inşaat malzemelerine yönelik talebin azalması ve yarı iletken çip sektöründeki talep toparlanmasının yavaş olması nedeniyle düştü. Öte yandan makine birimlerine gelen talep güçlü seyrediyor. Şirket, maliyet azaltma çalışmalarını da yoğunlaştırırken, artan işçilik ve lojistik maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmaya çalışıyor.

Kobe Steel söz konusu dönemde yıllık %1,3 artışla 4,53 milyon mt ham çelik üretirken, çelik satış hacmi yıllık %0,8 düşerek 3,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2024-25 mali yılının tamamında ham çelik üretiminin yaklaşık altı milyon mt, çelik satış hacminin ise 4,70 milyon mt olacağını öngörüyor. Buna ek olarak Kobe Steel’in satış gelirlerinin mali yılın tamamında 2,58 trilyon JPY seviyesinde yer alması bekleniyor.