 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kobe...

Kobe Steel’in net kârı 2024-25 mali yılında arttı, Nippon Koshuha’nın çelik birimi satıldı

Salı, 13 Mayıs 2025 11:42:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 109,5 milyar JPY’ye kıyasla 120,2 milyar JPY (812,13 milyon $) seviyesine yükselirken, net satış geliri de yıllık %0,4 artarak 2,55 trilyon JPY (17,26 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda yıllık %0,1 düşüşle 5,96 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in toplam satış hacmi, yıllık %0,6 artışla 4,72 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2024-25 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki mali yıla kıyasla %4,8 artışla 1,09 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yerel satışları yıllık %0,8 düşüşle 3,63 milyon mt oldu.

Şirket, 2025-26 mali yılında ham çelik üretiminin 5,90 milyon mt ve çelik satış hacminin ise 4,70 milyon mt olmasını bekliyor. Ayrıca Kobe Steel, mevcut mali yılda net satış gelirinin 2,55 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.

Buna ek olarak şirket, bağlı kuruluşu Nippon Koshuha Steel Group’un çelik birimi Nippon Koshuha Steel’in hisselerini devretmek üzere Japon çelik üreticisi Daido Steel ile bir anlaşma imzaladı. Hisse devrinin 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Devralım & Birleşme Kobe Steel 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

13 May | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı

12 May | Çelik Haberler

Kardemir yılın ilk çeyreğinde yeniden net zarar kaydetti

12 May | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı Nisan’da yine 10 milyon mt’u aştı, Ocak-Nisan döneminde %8,2 artış gözlendi

09 May | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında geriledi

08 May | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 arttı

06 May | Çelik Haberler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Şubat’ta aylık %1,8 arttı

02 May | Çelik Haberler

POSCO düşük üretim ve satışlara rağmen birinci çeyrekte daha iyi mali sonuçlar kaydetti

02 May | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Nisan döneminde artış kaydetti

02 May | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı Mart’ta arttı, ithalatı düştü

02 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis