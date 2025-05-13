Kobe Steel’in net kârı 2024-25 mali yılında arttı, Nippon Koshuha’nın çelik birimi satıldı

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 109,5 milyar JPY’ye kıyasla 120,2 milyar JPY (812,13 milyon $) seviyesine yükselirken, net satış geliri de yıllık %0,4 artarak 2,55 trilyon JPY (17,26 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda yıllık %0,1 düşüşle 5,96 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in toplam satış hacmi, yıllık %0,6 artışla 4,72 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2024-25 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki mali yıla kıyasla %4,8 artışla 1,09 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yerel satışları yıllık %0,8 düşüşle 3,63 milyon mt oldu.

Şirket, 2025-26 mali yılında ham çelik üretiminin 5,90 milyon mt ve çelik satış hacminin ise 4,70 milyon mt olmasını bekliyor. Ayrıca Kobe Steel, mevcut mali yılda net satış gelirinin 2,55 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.

Buna ek olarak şirket, bağlı kuruluşu Nippon Koshuha Steel Group’un çelik birimi Nippon Koshuha Steel’in hisselerini devretmek üzere Japon çelik üreticisi Daido Steel ile bir anlaşma imzaladı. Hisse devrinin 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.