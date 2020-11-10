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Kardemir Ocak-Eylül döneminde net zarar açıkladı

Salı, 10 Kasım 2020 10:53:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2020 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 209,27 milyon TL net kâra kıyasla 396,49 milyon TL net zarar açıkladı. Aynı dönemde şirket, bir önceki yıl kaydedilen 314,15 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 9,28 milyon TL faaliyet zararı bildirirken, satış gelirleri yıllık %12,7 artışla 5,17 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 578,85 milyon TL’ye kıyasla 654,43 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı aynı dönemde bir önceki yıl kaydedilen %12,6’dan %12,5 seviyesine geriledi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %6,5 düşüş göstererek 1,78 milyon mt olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,1 artarak 1,89 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %12,5 artışla 1,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: pik demir  ham çelik  hammaddeler  Kardemir  Türkiye  çelik üretimi  mali sonuçlar  Avrupa  |  benzer haberler »


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