Kardemir 2025’in ilk yarısında zarar kaydetmeye devam etti

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 13:51:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 2,47 milyar TL’ye kıyasla 254,21 milyon TL seviyesine inerken, satış geliri yıllık %8,6 düşüşle 29,89 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Kardemir, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 342,37 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 400,82 milyon TL faaliyet zararı bildirdi.

İlk yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda %2,6 artışla 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, pik demir üretimi de yıllık %1,4 artışla 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Kardemir’in satış hacmi yıllık %17 artışla 1,23 milyon mt seviyesine yükseldi.


