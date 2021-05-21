Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Mart ayında %17,9 arttı

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %17,9 ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %12,6 artışla 5.232.619 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Şubat ayına kıyasla %39,8 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %4,1 artışla 3.221.809 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 5.036.703 mt ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 5.675.970 mt’a kıyasla 6.200.811 mt oldu.