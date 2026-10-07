IEEFA: Kanada temiz enerji ve yüksek kalite demir cevheriyle yeşil demir hedeflerinde ilerliyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Kanada'nın yüksek kalite demir cevheri kaynakları, temiz enerji, altyapı yatırımları ve hızlandırılmış proje onay süreçlerinden oluşan stratejisinin yeşil demir sektörünün geliştirilmesini destekleyebileceğini ve Avustralya'ya yol gösterebileceğini belirtti.

Kanada hükümetinin 70 milyar Kanada doları tutarında temiz enerji yatırımı açıkladığını ifade eden IEEFA, söz konusu yatırımın yüksek kalite demir cevheri projelerinin geliştirilmesini ve temiz elektrik kullanılarak yeşil demir üretimini destekleyebileceğini dile getirdi.

Kanadalı üreticiler doğrudan indirgenmiş demir cevherine odaklanıyor

Kanada'nın doğrudan indirgemeye uygun demir cevherinin önemli üretici ve ihracatçılarından biri haline geldiği ve bu alandaki kapasitesini artırmak için yatırım yaptığı aktarıldı. Uzun vadede doğrudan indirgenmiş demir cevheri arzında açık olacağı beklentileri doğrultusunda ArcelorMittal ve Champion Iron dahil olmak üzere üreticilerin faaliyetlerini yüksek fırın kalite konsantre demir cevherinden doğrudan indirgenmiş konsantre demir cevheri üretimine geçmek üzere modernize ettiği ifade edildi. Devlet desteği alan ArcelorMittal'in Port-Cartier peletleme projesinin 2029 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Buna karşılık Avustralya'nın konsantre manyetit üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 65 milyon mt seviyesinde yer almasına rağmen üretimin daha düşük olduğu ve mevcut üretimin doğrudan indirgenmiş demir (DRI) veya sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimi için gerekli özellikleri karşılamadığı paylaşıldı. Fortescue'nun Iron Bridge projesinin kapasitesinin yıllık 22 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve bu kapasitenin %10'unun Avustralya'da ilk kez kurulacak yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli demir üretim tesisinin hammadde ihtiyacını karşılamak için yeterli olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Öte yandan Kanada'nın 2024 yılında yüksek kalite demir cevherini kritik mineral olarak sınıflandırdığına ve bu sayede demir cevheri ile yeşil demir projelerinin daha geniş kapsamlı devlet politikalarından ve finansman mekanizmalarından yararlanabildiğine dikkat çekildi. Ancak yüksek kalite demir cevherinin Avustralya'nın kritik mineraller listesinde yer almadığı aktarıldı.

Temiz elektrik Kanada'da yeşil demir üretimini destekleyebilir

Kanada'nın altyapı ve özellikle hidroelektrik olmak üzere temiz elektriğe yönelik yatırımlarının yeşil demir üretiminin temelini oluşturabileceği ve Kanada'nın önemli bir yeşil demir ihracatçısı haline gelmesini sağlayabileceği vurgulandı. Iron Bear ve Kami dahil olmak üzere yeni yüksek kalite demir cevheri projeleriyle ülkenin hammadde arzının daha da artabileceğinin altı çizildi. Aynı zamanda yeşil demir alanında AB ile Kanada arasında daha fazla iş birliği potansiyeli olduğu ifade edildi. Söz konusu iş birliği sayesinde hem Kanada'nın ihracat fırsatlarının hem de Avrupalı çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma çalışmaları için gerekli metalik hammaddelere erişiminin artabileceği dile getirildi.

Ayrıca Pilbara ve Güney Avustralya'nın da yüksek kalite demir cevheri ve yeşil demirin önemli tedarikçileri arasında yer alacak gerekli kaynaklara sahip olduğu belirtildi. Ancak Avustralya'nın Asya pazarlarındaki konumunu koruyabilmesi için değişen çelik üretim teknolojilerine ve piyasa koşullarına uygun politikalar ve devlet desteği sağlamasının gerekeceği kaydedildi.