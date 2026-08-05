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Champion Iron kapasite artışının sevkiyatları ertelemesiyle 2027 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar açıkladı

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 10:04:30 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada merkezli Champion Iron Limited, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 41,5 milyon CAD net zarar açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 23,2 milyon CAD, 2026 mali yılının aynı döneminde ise 23,8 milyon CAD net kâr kaydetmişti. Gelirler çeyreklik bazda %14 ve yıllık bazda %8 düşüşle 356,9 milyon CAD seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri 32,8 milyon CAD oldu.

Şirketin yüksek saflıkta demir cevheri konsantresi üretimi, Rana Gruber'in 0,4 milyon yaş metrik tonluk (wmt) katkısıyla yıllık bazda %12 artarak 3,9 milyon wmt seviyesine yükseldi. Satışlar ise Bloom Lake'teki DRPF kapasite artışıyla bağlantılı geçiş süreci nedeniyle %13 düşüşle 3,3 milyon kuru metrik tona (dmt) geriledi. Bunun sonucunda stoklar 1,3 milyon wmt seviyesinden 1,7 milyon wmt seviyesine çıktı.

C1 nakit maliyeti 83,7 CAD/dmt (60,5$/dmt), toplam sürdürülebilir maliyet ise 111,3 CAD/dmt seviyesinde gerçekleşti. Net ortalama satış fiyatı çeyreklik bazda %11 düşüş ve yıllık bazda %5 artışla 106,9 CAD/dmt (77,5$/dmt) olurken, navlun ve diğer maliyetler yıllık bazda %35 artarak 36,4$/dmt seviyesine yükseldi.

Champion Iron, DRPF projesini 500 milyon CAD tutarındaki tahmini bütçesi kapsamında tamamladı ve 30 Haziran itibarıyla toplam yatırım 493,7 milyon CAD oldu. Şirket ilk doğrudan indirgeme kalitesindeki demir cevherini üretirken, ilk ticari sevkiyatın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması bekleniyor. Şirketin kullanılabilir likiditesi 653,1 milyon CAD seviyesinde yer aldı.

Champion Iron CEO'su David Cataford, “DRPF projesinin tamamlanması, büyük ölçekli projeleri başarıyla hayata geçirme kabiliyetimizi bir kez daha göstererek yeni müşterilerle çalışmamıza, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına daha fazla katkı sağlamamıza ve gerçekleşen satış fiyatlarımızı iyileştirmemize imkân tanıyor. Rana Gruber'in entegrasyonunu tamamlarken maliyet yönetimine ve uzun vadeli vizyonumuzu uygulamaya odaklanıyoruz,” dedi.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Madencilik Mali Sonuçlar 

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