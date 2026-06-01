Champion Iron 2026’nın dördüncü çeyreğinde net kâr düşüşü bildirdi

Champion Iron Limited, 31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, Kanada dolarının güçlenmesi ve nakit maliyetlerindeki artış nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 39,1 milyon C$ seviyesinden 23,2 milyon C$ seviyesine geriledi.

Söz konusu çeyrekte gelirler yıllık %3 düşüşle 414,5 milyon C$ oldu. Satış hacimleri yıllık bazda benzer seviyede kalırken, gelirlerdeki düşüş temel olarak daha güçlü Kanada dolarından kaynaklandı. EBITDA ise 127,4 milyon C$ seviyesinden 114,3 milyon C$ seviyesine gerilerken, EBITDA marjı %30’dan %28’e düştü.

Şirketin yüksek saflıkta %66,2 tenörlü konsantre üretimi yıllık %8 artışla 3,435 milyon wmt seviyesine çıktı. Artışta daha yüksek tesis verimliliği ve tenör geri kazanım oranının %78,3’ten %80,6’ya yükselmesi etkili oldu.

Satışlar ise demir yolu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ve zorlu kış koşullarına rağmen 3,455 milyon dmt seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda benzer kaldı. Şirket, Bloom Lake ve Sept-Iles Limanı’ndaki stoklarını azaltmaya devam ederken, stoklar 31 Mart itibarıyla 1,3 milyon wmt seviyesine indi.

Champion Iron’ın Bloom Lake kapasitesinin yarısına kadarını %69 tenöre kadar doğrudan indirgeme kalitesinde pelet hammaddesine dönüştürmeyi hedefleyen DRPF projesi planlandığı şekilde ilerledi. Projeye yapılan toplam yatırım 31 Mart itibarıyla 479,5 milyon C$ oldu. Şirket ayrıca Norveçli yüksek saflıkta demir cevheri üreticisi Rana Gruber ASA’nın yaklaşık 300 milyon $ ve ilgili masraflar karşılığındaki satın alımını 17 Nisan 2026 tarihinde tamamladı.