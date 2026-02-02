Champion Iron 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde rekor çeyreklik satış açıkladı

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, 31 Aralık 2025’te sona eren 2025 mali yılı üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu çeyrekte 65 milyon CAD net kâr elde ettiğini ve hisse başına kârın 0,12 CAD olduğunu bildirdi. Bir önceki çeyrekte net kâr 56,8 milyon CAD ve hisse başına kâr 0,11 CAD seviyesindeyken, 2024’ün aynı döneminde net kâr 1,7 milyon CAD olmuş ancak hisse başına kâr elde edilmemişti.

Şirkete göre Bloom Lake tesisinin kapasitesinin yarısını %69 tenöre kadar doğrudan indirgenmiş demir cevherine yükseltmeyi amaçlayan DRPF projesi planlandığı şekilde ilerledi. Mekanik devreye alma süreci başlatılırken, ilk ticari sevkiyatların 2026 takvim yılının ilk yarısının sonuna doğru başlaması ve sonrasında kademeli olarak artması bekleniyor. 31 Aralık 2025’te sona eren üç aylık dönemde %66,5 tenörlü yüksek kaliteli konsantre üretimi 3,7 milyon ıslak mt (wmt) seviyesinde gerçekleşti. 2024’ün aynı döneminde %66,3 tenörlü 3,6 milyon wmt üretim yapılmıştı. Aynı üç aylık dönemde Champion Iron 2024’ün aynı dönemine kıyasla %18 artışla 3,9 milyon kuru mt (dmt) seviyesinde rekor çeyreklik satış gerçekleştirdi.

Champion Iron’ın Bloom Lake sahasında ve Sept-Îles limanında tuttuğu toplam demir cevheri stokları 31 Aralık 2025 itibarıyla 1,5 milyon wmt olarak kaydedildi. Bu seviye 30 Eylül 2025 itibarıyla 1,8 milyon wmt düzeyindeydi. Aynı dönemde şirket yükleme ekipmanlarının ilave ve daha verimli kullanımı ile kamyon bulunabilirliğindeki artış sayesinde 2024’ün aynı dönemine kıyasla %13 artışla Bloom Lake’te 22,6 milyon wmt malzemenin çıkarıldığı güçlü bir madencilik performansı sergiledi.

2025’in Aralık ayı sonunda gemi yükleyicilerinde yaşanan bir arızaya rağmen 31 Aralık 2025’te sona eren üç aylık dönemde satış hacimleri 2024’ün aynı dönemine kıyasla %18 artış gösterdi ve arka arkaya dördüncü çeyrekte üretim tonajının üzerinde kaydedildi.

Champion Iron CEO’su David Cataford, Bloom Lake stoklarındaki yüksek saflıktaki demir cevheri satışlarından fayda sağlamaya devam etmeyi beklediklerini, DRPF projesi kapsamında DR kalite demir cevheri sevkiyatlarının başlamasıyla birlikte yeni pazarların açılacağını ifade etti. Ayrıca Rana Gruber satın alımının tamamlanmasıyla faaliyetlerini çeşitlendireceğini ve Nippon Steel ile Sojitz ortaklığı sayesinde Kami projesine ait kesin fizibilite çalışmasının tamamlanmasının beklendiğini vurguladı. Bununla birlikte Bloom Lake’teki büyüme amaçlı sermaye yatırım döngüsü sona yaklaşırken, hissedar getirilerini optimize etmek amacıyla büyüme fırsatlarının ve sermaye ayırma stratejilerinin titizlikle değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.