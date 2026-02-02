 |  Giriş 
Baffinland Mary River demir cevheri projesi için inşaat izni aldı

Pazartesi, 02 Şubat 2026 15:15:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada merkezli madenci Baffinland Iron Mines Corporation, Mary River demir cevheri projesi kapsamında Steensby fazının inşaatına başlanabilmesi için gerekli tüm izinleri elde ettiğini açıkladı.

Şirket nihai finansman ve inşaat düzenlemelerine bağlı olmak kaydıyla inşaatın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde başlamasının beklendiğini, yaklaşık üç yıl sonra da büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini ekledi.

Baffinland, Steensby fazının Steensby koyunda yeni bir liman inşaatını ve Mary River madenini bu limana bağlayacak bir demir yolunu kapsadığını belirtti. Yeni lojistik koridorunun tamamlandığında projenin operasyonel yapısını önemli ölçüde dönüştürmesi bekleniyor.

Madenciye göre Steensby yatırımı, Mary River’daki yıllık üretimin yaklaşık dört yıl içinde yaklaşık 4,2 milyon mt’dan 22 milyon mt’a yükselmesini sağlayacak. Madenden çıkarılan yüksek tenörlü demir cevheri Milne limanına yapılan uzun mesafeli kamyon taşımacılığının yerine demir yolu ile Steensby koyundaki yeni limana taşınıp buradan sevk edilecek.

Baffinland ayrıca entegre demir yolu-liman lojistik sistemine geçişin üretim maliyetlerini ve çevresel etkileri önemli ölçüde azaltmasını, aynı zamanda sevkiyat sezonunu optimize ederek küresel pazarlarda rekabetçiliğini desteklemesini bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik 

