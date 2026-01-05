Saga Metals Labrador’da yüksek tenörlü demir cevheri potansiyeli buldu

Kanada merkezli kritik mineral arama şirketi Saga Metals Ltd., Labrador’daki North Wind demir cevheri projesinde yıllık çalışma programını tamamladığını açıkladı. Çalışmaların, demir cevheri varlığının daha iyi anlaşılması ve geliştirme potansiyelinin ortaya konmasına odaklandığı belirtildi.

Sondaj ve demir cevheri kaynak genişletme çalışmaları

Program kapsamında bilinen demir cevheri bölgelerini genişletmeyi ve daha önce tespit edilen demir açısından zengin yapıların uzantılarını test etmeyi hedefleyen sondaj çalışmaları yürütüldü. Saga Metals, söz konusu sondaj çalışmalarının North Wind projesinde ileride yapılacak kaynak tanımlama ve sınıflandırma çalışmalarını desteklemek üzere tasarlandığını ifade etti.

Saha programında öne çıkan bulgular

Sokoman Formasyonu’ndan alınan saha numunelerinde çok yüksek demir içeriği tespit edilirken, yüzey numunelerinde demir oksit (Fe₂O₃) oranı %84,57 Fe₂O₃ seviyesine kadar ulaştı. Şirket, Alt, Orta ve Üst Demir stratigrafik birimleri boyunca kesintisiz yüksek tenörlü demir mineralizasyonu bulunduğunu bildirdi.

Yapılan testler, manyetit açısından zengin takonit demir cevherinin varlığını teyit ederken, hematit, limonit ve götit oluşumları da belirlendi. Saga Metals, mineralojik özelliklerin, geçmişte güçlü kaynak tahminlerine temel oluşturan KéMag, Sheps Lake ve Perrault Lake yatakları gibi bölgedeki tarihsel demir cevheri kaynaklarıyla karşılaştırılabilir nitelikte olduğunu belirtti.

Saha programı, demir cevheri mineralizasyonunun kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 4 km’lik bir hat boyunca uzandığını ve mineralize bölgenin güneydoğu yönünde devam ettiğine işaret eden bulgular ortaya koydu.

North Wind projesinde sonraki adımlar

Şirket, yıllık saha programının tamamlanmasının North Wind demir cevheri projesinin ilerletilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Numuneleme, mineralojik testler ve haritalama çalışmalarından elde edilen sonuçların, ilerleyen dönemde yapılacak sondajlar, kaynak tahmini ve proje geliştirme planlamasına yön vermesi bekleniyor.