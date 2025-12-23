Champion Iron, Rana Gruber devralımıyla yüksek kalite demir cevheri portföyünü genişletiyor

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, Norveç merkezli yüksek kalite demir cevheri üreticisi Rana Gruber ASA’nın tüm hisselerini yaklaşık 2,93 milyar NOK (289 milyon $) karşılığında satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, işlemin Rana Gruber’in icra yönetimi ve yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle desteklendiği, aynı zamanda hisselerin yaklaşık %51’ini temsil eden hissedarların paylarını satmak üzere ön kabul taahhüdü verdiği belirtildi.

Uzun ömürlü ve yüksek tenörlü demir cevheri varlığı

Devralımla birlikte Champion Iron’ın yenilenebilir enerji kullanan ve uzun ömürlü olan bir demir cevheri varlığına erişim sağlayacağı ifade edildi.

Yıllık 1,8 milyon mt’un üzerinde yüksek tenörlü demir cevheri üretimi gerçekleştiren Rana Gruber’in faaliyetlerinin yer altı madeni ile birkaç açık ocaktan oluştuğu ve mevcut üretim seviyelerinin onlarca yıl sürdürülebilmesini sağlayacak kaynakları bulunduğu vurgulandı.

Bununla birlikte Rana Gruber’in halihazırda iki farklı tür konsantre hematit demir cevheri üretirken, yeşil çelik değer zincirinden gelen talebe parelel olarak %65 tenörlü konsantre demir cevheri üretimine geçişi hedefleyen bir genişletme projesi yürüttüğü dile getirildi.

Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde Rana Gruber’in, dünya genelinde bir metrik ton başına emisyon yoğunluğu en düşük üreticiler arasında yer aldığı aktarıldı.

Portföyün çeşitlendirilmesi ve Avrupa’ya erişim

Öte yandan Champion Iron’ın portföyünü yüksek kalite konsantre demir cevheri ve kimya sanayinde kullanılan manyetit ürünleriyle çeşitlendireceğine dikkat çekildi. Bu ürünlerin, Platts IODEX %65 Fe CFR Çin referans demir cevheri fiyatına kıyasla daha yüksek seviyelerden işlem gördüğü belirtildi.

Bu sayede Champion Iron’ın yüksek kalite demir cevheri portföyü geniş bir üretici haline gelmesi ve Avrupa piyasalarındaki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Yeşil çelik tedarik zinciri desteklenecek

Rana Gruber’in ürün kalitesinde yaptığı iyileştirme ve potansiyel tenör artışından faydalanacak olan Champion Iron’ın düşük emisyonlu yeşil çelik üretimine yönelik hammadde tedarikçisi konumunu daha da güçlendireceği vurgulandı.

Resmi onaylara tabi olan devralım sürecinin, 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.