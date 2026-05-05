 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Champion...

Champion Iron 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde rekor üretim açıkladı, DRPF projesinde ilerleme kaydetti

Salı, 05 Mayıs 2026 10:27:53 (GMT+3)   |   San Diego

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, 31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu dönemde yıllık %8 artışla 3,4 milyon ıslak metrik ton (wmt) yüksek saflıkta %66,2 tenörlü konsantre demir cevheri üretti. Çeyreklik dönemde satışlar, demir yolu kesintisi ve sert kış koşullarına rağmen önceki yılın aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşerek 3,5 milyon kuru metrik tona (dmt) ulaştı.

Bloom Lake’te çıkarılan ve taşınan malzeme miktarı yıllık %3 artışla 20,9 milyon wmt seviyesine çıkarken, tenör geri kazanım oranı %78,3 seviyesinden %80,6 seviyesine yükseldi. Bloom Lake’te ve limanda bulunan demir cevheri konsantresi stokları satışların üretimi aşmasıyla çeyreklik %13 düşüşle 1,3 milyon wmt seviyesine geriledi.

Şirketin Bloom Lake kapasitesinin yarısına kadar olan kısmını %69’ye kadar tenöre sahip doğrudan indirgeme kalitesinde pelet besleme demir cevherine yükseltmeyi amaçlayan Doğrudan İndirgeme Pelet Besleme (DRPF) projesinde ilk üretim testleri 2026’nın Mart ayında başarıyla tamamlandı. İlk ticari üretimin 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonunda başlaması bekleniyor. Projeye yapılan kümülatif yatırım 31 Mart itibarıyla yaklaşık 351 milyon $ seviyesinde yer alırken, toplam yatırımın yaklaşık 366 milyon $ olması öngörülüyor.

Champion ayrıca Norveçli yüksek saflıkta demir cevheri üreticisi Rana Gruber ASA’yı satın alma işlemini Nisan ayında yaklaşık 300 milyon $ bedelle tamamladığını belirtti. Rana Gruber yılda yaklaşık 1,8 milyon dmt hematit ve manyetit demir cevheri konsantresi üretiyor.

Champion CEO’su David Cataford, şirketin operasyonel verimliliğe, satış performansını güçlendirmeye ve büyüme projelerini ilerletmeye odaklandığını belirterek, DRPF projesinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve Rana Gruber satın almasının Champion’ın yüksek saflıkta demir cevheri alanındaki düşük karbonlu üretici konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

1 US$= 1,37 C$


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Champion Iron 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde rekor çeyreklik satış açıkladı

02 Şub | Çelik Haberler

Champion Iron 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor satış açıkladı

04 Kas | Çelik Haberler

LIM, Schefferville bölgesi demir cevheri projesindeki gelişmeleri aktardı

23 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 6 Mayıs 2026

06 May | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Mayıs 2026

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde yukarı çekti – 6 Mayıs 2026

06 May | Çelik Haberler

Cadence Minerals Brezilya’nın kuzeyinde demir cevheri işleme tesisi için ruhsat aldı

06 May | Çelik Haberler

MinRes 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde demir cevheri üretimini 10,3 milyon wmt seviyesinde açıkladı

04 May | Çelik Haberler

Hint LMEL Maharashtra’daki ikinci pelet tesisinde üretime başladı

04 May | Çelik Haberler

NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Nisan ayında %16 arttı

04 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis