Champion Iron 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde rekor üretim açıkladı, DRPF projesinde ilerleme kaydetti

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, 31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu dönemde yıllık %8 artışla 3,4 milyon ıslak metrik ton (wmt) yüksek saflıkta %66,2 tenörlü konsantre demir cevheri üretti. Çeyreklik dönemde satışlar, demir yolu kesintisi ve sert kış koşullarına rağmen önceki yılın aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşerek 3,5 milyon kuru metrik tona (dmt) ulaştı.

Bloom Lake’te çıkarılan ve taşınan malzeme miktarı yıllık %3 artışla 20,9 milyon wmt seviyesine çıkarken, tenör geri kazanım oranı %78,3 seviyesinden %80,6 seviyesine yükseldi. Bloom Lake’te ve limanda bulunan demir cevheri konsantresi stokları satışların üretimi aşmasıyla çeyreklik %13 düşüşle 1,3 milyon wmt seviyesine geriledi.

Şirketin Bloom Lake kapasitesinin yarısına kadar olan kısmını %69’ye kadar tenöre sahip doğrudan indirgeme kalitesinde pelet besleme demir cevherine yükseltmeyi amaçlayan Doğrudan İndirgeme Pelet Besleme (DRPF) projesinde ilk üretim testleri 2026’nın Mart ayında başarıyla tamamlandı. İlk ticari üretimin 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonunda başlaması bekleniyor. Projeye yapılan kümülatif yatırım 31 Mart itibarıyla yaklaşık 351 milyon $ seviyesinde yer alırken, toplam yatırımın yaklaşık 366 milyon $ olması öngörülüyor.

Champion ayrıca Norveçli yüksek saflıkta demir cevheri üreticisi Rana Gruber ASA’yı satın alma işlemini Nisan ayında yaklaşık 300 milyon $ bedelle tamamladığını belirtti. Rana Gruber yılda yaklaşık 1,8 milyon dmt hematit ve manyetit demir cevheri konsantresi üretiyor.

Champion CEO’su David Cataford, şirketin operasyonel verimliliğe, satış performansını güçlendirmeye ve büyüme projelerini ilerletmeye odaklandığını belirterek, DRPF projesinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve Rana Gruber satın almasının Champion’ın yüksek saflıkta demir cevheri alanındaki düşük karbonlu üretici konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

1 US$= 1,37 C$