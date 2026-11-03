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Champion Iron 2026'nın ikinci çeyreğinde zarar açıkladı, ilk DRPF sevkiyatını tamamladı

Salı, 03 Kasım 2026 10:06:06 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada merkezli demir cevheri üreticisi Champion Iron 30 Eylül 2026'da sona eren ikinci mali çeyrekte 48,4 milyon C$ net zarar açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 41,5 milyon C$ net zarar, geçen mali yılın aynı döneminde ise 56,8 milyon C$ net kâr kaydetmişti. Düşük demir cevheri endeksleri, yüksek navlun ve yakıt maliyetleri ile doğrudan indirgenmiş pelet (DRPF) projesinin devreye alma giderleri zararda etkili oldu.

Şirketin gelirleri çeyreklik %13,2 artarken, yıllık %18 düşerek 403,9 milyon C$ oldu. Nisan ayında satın alınan Norveçli üretici Rana Gruber, gelirlere 54,3 milyon C$ katkı sağladı.

Konsolide satışlar çeyreklik %35 ve yıllık %17 artışla 4,49 milyon kuru tonluk rekor seviyeye ulaştı. Bu miktarın 3,91 milyon kuru tonu Bloom Lake'ten, 587.000 kuru tonu ise Rana Gruber'dan sağlandı. Üretim, çeyreklik %2 düşüş ve yıllık %9 artışla 3,87 milyon yaş ton oldu. Bloom Lake'teki üretim, DRPF projesinin devreye alınması sırasında yaşanan verimsizliklerden etkilendi.

Şirketin C1 nakit maliyeti çeyreklik %1 düşerken, yıllık %9 artarak kuru ton başına 82,9 C$ oldu. Toplam sürdürülebilir maliyet ise önceki çeyrekteki kuru ton başına 111,3 C$'dan 97,9 C$'a geriledi.

Dönemde ilk ticari DRPF sevkiyatını tamamlayan Champion Iron, 2027 mali yılının üçüncü çeyreğindeki sevkiyatlar için ilave deneme yükleri ve ticari anlaşmalar sağladı. Projeye yapılan toplam yatırım Eylül sonunda 497 milyon C$'a ulaştı. Şirket, yüksek navlunların önümüzdeki aylarda net gelirleri etkilemeye devam etmesini beklediğini belirtirken, önceliğinin operasyonları optimize etmek, bilançosunu güçlendirmek ve maliyetleri azaltmak olduğunu vurguladı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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