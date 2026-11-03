Champion Iron 2026'nın ikinci çeyreğinde zarar açıkladı, ilk DRPF sevkiyatını tamamladı

Kanada merkezli demir cevheri üreticisi Champion Iron 30 Eylül 2026'da sona eren ikinci mali çeyrekte 48,4 milyon C$ net zarar açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 41,5 milyon C$ net zarar, geçen mali yılın aynı döneminde ise 56,8 milyon C$ net kâr kaydetmişti. Düşük demir cevheri endeksleri, yüksek navlun ve yakıt maliyetleri ile doğrudan indirgenmiş pelet (DRPF) projesinin devreye alma giderleri zararda etkili oldu.

Şirketin gelirleri çeyreklik %13,2 artarken, yıllık %18 düşerek 403,9 milyon C$ oldu. Nisan ayında satın alınan Norveçli üretici Rana Gruber, gelirlere 54,3 milyon C$ katkı sağladı.

Konsolide satışlar çeyreklik %35 ve yıllık %17 artışla 4,49 milyon kuru tonluk rekor seviyeye ulaştı. Bu miktarın 3,91 milyon kuru tonu Bloom Lake'ten, 587.000 kuru tonu ise Rana Gruber'dan sağlandı. Üretim, çeyreklik %2 düşüş ve yıllık %9 artışla 3,87 milyon yaş ton oldu. Bloom Lake'teki üretim, DRPF projesinin devreye alınması sırasında yaşanan verimsizliklerden etkilendi.

Şirketin C1 nakit maliyeti çeyreklik %1 düşerken, yıllık %9 artarak kuru ton başına 82,9 C$ oldu. Toplam sürdürülebilir maliyet ise önceki çeyrekteki kuru ton başına 111,3 C$'dan 97,9 C$'a geriledi.

Dönemde ilk ticari DRPF sevkiyatını tamamlayan Champion Iron, 2027 mali yılının üçüncü çeyreğindeki sevkiyatlar için ilave deneme yükleri ve ticari anlaşmalar sağladı. Projeye yapılan toplam yatırım Eylül sonunda 497 milyon C$'a ulaştı. Şirket, yüksek navlunların önümüzdeki aylarda net gelirleri etkilemeye devam etmesini beklediğini belirtirken, önceliğinin operasyonları optimize etmek, bilançosunu güçlendirmek ve maliyetleri azaltmak olduğunu vurguladı.