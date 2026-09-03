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MetalQuest, Lac Otelnuk'ta doğrudan indirgenmiş pelet üretimine yönelik testlere başladı

Perşembe, 03 Eylül 2026 13:50:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada merkezli MetalQuest Mining Inc., Quebec'in kuzeyindeki Lac Otelnuk demir cevheri projesinde ikinci saha ve karot çıkarma programını tamamlayarak doğrudan indirgenmiş demir kalitesinde pelet üretimini amaçlayan kapsamlı bir metalürjik test programını başlattığını açıkladı.

COREM 26 haftalık test programına başladı

Şirket, geçmiş sondaj çalışmalarından elde edilen yaklaşık 550 kg temsili karot numunesini Quebec merkezli cevher işleme uzmanı COREM'e teslim etti. Böylece numune karakterizasyonu, pilot ölçekli işleme, flotasyon optimizasyonu, peletleme ve ileri metalürjik testleri kapsayan 26 haftalık program resmen başladı.

Çalışmada, silis içeriği %1,5-2'nin altında olan yüksek tenörlü demir cevheri konsantresi üretebilecek bir zenginleştirme akış şeması değerlendirilecek. Bunun, elektrik ark ocaklı doğrudan indirgeme yöntemiyle çelik üretimine uygun pelet üretimini desteklemesi hedefleniyor.

Projenin geçmiş rezervi yaklaşık 5 milyar mt seviyesinde

2015 tarihli fizibilite çalışmasına göre Lac Otelnuk projesi, %28,7 ortalama demir tenörüne sahip 4,94 milyar mt kanıtlanmış ve %27,5 demir tenörüne sahip 50 milyon mt muhtemel rezerv olmak üzere toplam 4,99 milyar mt kanıtlanmış ve muhtemel rezerve sahip. Toplam rezervin ortalama tenörü %28,7 seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte,söz konusu rakamlar geçmiş rezerv tahminleri niteliği taşıyor ve MetalQuest, yetkin bir kişi tarafından yeterli doğrulama çalışması yapılmadığı için bunları güncel mineral rezervleri olarak değerlendirmiyor. MetalQuest'in açıklamasına göre proje ayrıca 20,64 milyar mt ölçülmüş ve belirlenmiş, 6,84 milyar mt ise tahmini mineral kaynağa sahip.

Çalışma güncellenmiş geliştirme planını destekleyecek

Program, AtkinsRéalis tarafından Aralık 2025'te tamamlanan teknik eksiklik analizinin ardından MetalQuest'in Lac Otelnuk projesini modernize etme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Schefferville'in yaklaşık 165 km kuzeybatısında bulunan projenin, güncel bir fizibilite çalışmasına doğru ilerletilmesi planlanıyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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