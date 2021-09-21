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Kanada’nın demir cevheri üretimi Temmuz ayında %5,9 düştü

Salı, 21 Eylül 2021 09:16:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %5,9 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %20,7 düşüşle 4.003.460 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Haziran ayına kıyasla %15,8 artışla ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %52,2 düşüşle 2.278.682 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 6.313.380 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5.592.622 mt’a kıyasla 7.064.373 mt oldu.


Etiketler: hammaddeler  Kuzey Amerika  Kanada  demir cevheri  |  benzer haberler »


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