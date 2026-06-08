Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Mart ayında %9,9 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2026’nın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %9,9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %7,7 düşüşle 5.077.787 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Şubat ayına kıyasla %21,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 3.448.706 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda aylık %4,5 ve yıllık %38,4 düşüşle 7.015.363 mt oldu.