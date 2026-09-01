Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Haziran ayında %3,8 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026 yılının Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,8 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6 artışla 4.981.461 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Mayıs ayına kıyasla %16,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %33,4 düşüşle 2.884.491 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku ise Haziran ayında aylık %21,4 ve yıllık %4,3 artışla 9.110.066 mt oldu.