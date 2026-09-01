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Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Haziran ayında %3,8 düştü

Salı, 01 Eylül 2026 09:53:46 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026 yılının Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,8 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6 artışla 4.981.461 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Mayıs ayına kıyasla %16,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %33,4 düşüşle 2.884.491 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku ise Haziran ayında aylık %21,4 ve yıllık %4,3 artışla 9.110.066 mt oldu.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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