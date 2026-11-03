Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Ağustos ayında %4 düştü

Kanada İstatistik Kurumu (Statistics Canada) tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026 yılının Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %5,7 düşüşle 5.528.038 mt oldu.

Ağustos ayında Kanadalı demir cevheri üreticilerinin konsantre demir cevheri sevkiyatları aylık %35,1 artış ve yıllık %14,4 düşüşle 4.953.304 mt seviyesinde yer aldı.

Kanadalı üreticilerin Ağustos ayı sonundaki konsantre demir cevheri stokları ise Temmuz ayına kıyasla %14,1 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %15,8 artışla 8.584.468 mt oldu.