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Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Ağustos ayında %4 düştü

Salı, 03 Kasım 2026 10:20:03 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada İstatistik Kurumu (Statistics Canada) tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026 yılının Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %5,7 düşüşle 5.528.038 mt oldu.

Ağustos ayında Kanadalı demir cevheri üreticilerinin konsantre demir cevheri sevkiyatları aylık %35,1 artış ve yıllık %14,4 düşüşle 4.953.304 mt seviyesinde yer aldı.

Kanadalı üreticilerin Ağustos ayı sonundaki konsantre demir cevheri stokları ise Temmuz ayına kıyasla %14,1 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %15,8 artışla 8.584.468 mt oldu.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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