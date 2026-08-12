Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Mayıs ayında %3,5 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026'nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,5 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %14,8 düşüşle 5.176.223 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Nisan ayına kıyasla %7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %29,4 düşüşle 3.463.954 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda aylık %5,1 artış ve yıllık %22,5 düşüşle 7.505.774 mt oldu.