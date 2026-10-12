Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Temmuz ayında %15,6 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın konsantre demir cevheri üretimi 2026 yılının Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %5,9 düşüşle 5.760.301 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Haziran ayına kıyasla %27,1 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 düşüşle 3.665.573 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin konsantre demir cevheri kapanış stoku ise Temmuz ayında aylık %4,3 ve yıllık %13,5 artışla 9.987.176 mt oldu.