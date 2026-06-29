Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Nisan ayında %1,5 düşüş kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2026’nın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 5.002.749 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Mart ayına kıyasla %6,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %23,3 düşüşle 3.237.317 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda aylık %1,8 artış ve yıllık %33,1 düşüşle 7.139.490 mt oldu.