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Kanada’nın demir cevheri üretimi Temmuz ayında %18,9 arttı

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:15:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %20,6 artışla 5.859.017 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Haziran ayına kıyasla %0,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %8,5 artışla 3.395.075 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Haziran ayında kaydedilen 8.390.515 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 5.784.769 mt’a kıyasla 8.975.857 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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