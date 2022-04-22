Kanada’nın demir cevheri üretimi Şubat ayında %2,6 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %2,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %6,7 artışla 4.732.339 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Ocak ayına kıyasla %6,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %7,9 düşüşle 2.120.307 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 5.199.041 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 5.036.703 mt’a kıyasla 6.948.598 mt oldu.