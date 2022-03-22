Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak ayında %0,7 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %6,3 düşüşle 4.856.531 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Aralık ayına kıyasla %19,8 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %24,9 düşüşle 2.272.761 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 4.459.571 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.577.202 mt’a kıyasla 5.199.041 mt oldu.