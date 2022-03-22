﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak ayında %0,7 arttı

Salı, 22 Mart 2022 09:16:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %6,3 düşüşle 4.856.531 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Aralık ayına kıyasla %19,8 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %24,9 düşüşle 2.272.761 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 4.459.571 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.577.202 mt’a kıyasla 5.199.041 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Kanada  Kuzey Amerika 

Benzer haberler

21 Şub

Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %4,7 arttı
21 Oca

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %6,9 düştü
21 Ara

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %40,7 arttı
22 Kas

Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %27,5 düştü
08 Kas

Labrador Iron Ore üçüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı
21 Eki

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %10,3 arttı
21 Eyl

Kanada’nın demir cevheri üretimi Temmuz ayında %5,9 düştü
24 Ağu

Kanada’nın demir cevheri üretimi Haziran ayında %21,8 arttı
12 Tem

Kanada’nın demir cevheri üretimi Nisan ayında %1,5 arttı
30 Haz

Kanada’da demir yolu sevkiyatları Nisan ayında %6,7 arttı