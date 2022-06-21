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Kanada’nın demir cevheri üretimi Nisan ayında %5,2 düştü

Salı, 21 Haziran 2022 09:14:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %5,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %9,5 artışla 5.134.389 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Mart ayına kıyasla %15,1 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %8,7 artışla 3.420.651 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Mart ayında kaydedilen 6.102.994 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 5.228.490 mt’a kıyasla 5.980.884 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika 

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