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Kanada’nın demir cevheri üretimi Nisan ayında %1,5 arttı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 10:28:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,5 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %24,3 artışla 5.084.567 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Mart ayına kıyasla %2,3 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %11,5 artışla 3.272.842 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 4.946.377 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 6.009.127 mt’a kıyasla 5.806.776 mt oldu.


Etiketler: madencilik  Kuzey Amerika  Kanada  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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