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Kanada’nın demir cevheri üretimi Mayıs ayında %14,5 arttı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 09:14:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %14,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %59,1 artışla 6.040.421 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Nisan ayına kıyasla %19,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,9 artışla 2.781.223 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Nisan ayında kaydedilen 6.909.875 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 5.041.238 mt’a kıyasla 8.480.120 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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