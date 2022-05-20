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Kanada’nın demir cevheri üretimi Mart ayında %20,9 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 09:17:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %20,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %14,2 artışla 5.720.633 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Şubat ayına kıyasla %46,6 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %2,9 düşüşle 3.107.473 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda, Şubat ayında kaydedilen 6.951.040 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 4.946.377 mt’a kıyasla 8.656.247 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Kanada Kuzey Amerika 

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