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Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %6,9 düştü

Cuma, 21 Ocak 2022 09:20:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %6,9 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %3,4 düşüşle 4.785.913 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Ekim ayına kıyasla %37,1 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %23,9 düşüşle 2.380.998 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 4.501.281 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 4.564.683 mt’a kıyasla 6.164.940 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  Kanada  hammaddeler  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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