Kanada’nın demir cevheri üretimi Haziran ayında %21,8 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %21,8 artışla ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %9,2 düşüşle 4.627.333 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Mayıs ayına kıyasla %19,7 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %46,9 düşüşle 2.188.740 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 5.064.295 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 6.771.803 mt’a kıyasla 6.656.433 mt oldu.