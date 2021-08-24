﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’nın demir cevheri üretimi Haziran ayında %21,8 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 09:21:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %21,8 artışla ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %9,2 düşüşle 4.627.333 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Mayıs ayına kıyasla %19,7 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %46,9 düşüşle 2.188.740 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 5.064.295 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 6.771.803 mt’a kıyasla 6.656.433 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  madencilik  Kanada  hammaddeler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Ağu

Kanada’da yeni konut fiyatları Temmuz ayında %0,4 arttı
16  Ağu

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
13  Ağu

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %4,5 düştü
10  Ağu

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Haziran ayında %20,7 düştü
05  Ağu

Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayında %61,8 arttı