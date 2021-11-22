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Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %27,5 düştü

Pazartesi, 22 Kasım 2021 09:12:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %27,5 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %24,9 düşüşle 3.378.560 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Ağustos ayına kıyasla %10,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %19,8 düşüşle 3.792.286 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku, Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 6.014.358 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 4.188.397 mt’a kıyasla 5.434.829 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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