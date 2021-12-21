Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %40,7 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %40,7 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %45,9 artışla 7.906.290 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Eylül ayına kıyasla %25,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %3,1 artışla 3.696.825 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 5.279.100 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 4.323.915 mt’a kıyasla 8.150.846 mt oldu.