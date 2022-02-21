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Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %4,7 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:10:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,7 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %4,2 artışla 5.272.783 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Kasım ayına kıyasla %20,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %44,6 düşüşle 2.025.212 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 5.522.172 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 4.351.322 mt’a kıyasla 7.692.825 mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  Kanada  hammaddeler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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