Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %4,7 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,7 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %4,2 artışla 5.272.783 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Kasım ayına kıyasla %20,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %44,6 düşüşle 2.025.212 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 5.522.172 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 4.351.322 mt’a kıyasla 7.692.825 mt oldu.