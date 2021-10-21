Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %10,3 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %10,3 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,4 artışla 5.349.918 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Kanadalı demir cevheri üreticileri, Temmuz ayına kıyasla %35,7 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %6,8 artışla 4.246.358 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku, Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 5.782.137 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5.061.545 mt’a kıyasla 6.014.358 mt oldu.