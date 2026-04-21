Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Şubat ayında %15,7 azaldı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2026’nın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %15,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,2 düşüşle 4.622.257 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ocak ayına kıyasla %3,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,7 düşüşle 2.835.633 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda aylık %3,1 artış ve yıllık %35,6 düşüşle 7.346.953 mt oldu.