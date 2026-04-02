Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Ocak ayında %8,6 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi 2026’nın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %8,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6,6 düşüşle 5.166.422 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Aralık ayına kıyasla %24,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %16,2 artışla 2.745.196 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda aylık %21,9 artış ve yıllık %35,9 düşüşle 7.045.639 mt oldu.