Champion Iron 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor satış açıkladı

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, 2025-26 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, tarihindeki en yüksek çeyreklik satış rakamına ulaştığını ifade etti.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 19,8 milyar CAD’a kıyasla 56,79 milyar CAD olarak gerçekleşti. Şirketin satış geliri ise yıllık bazda %40,4 artışla 492,89 milyar CAD seviyesine çıktı.

Champion Iron’un Bloom Lake tesisindeki üretimi, yıllık bazda %12 artışla %66,5 tenörlü 3,6 milyon wmt yüksek kaliteli demir cevheri konsantresi olarak kaydedildi. Şirket ayrıca yıllık %18 artışla 3,9 milyon dmt satış gerçekleştirerek rekor kırdı.

Öte yandan Bloom Lake tesisinin kapasitesinin yarısını %69 tenörlü doğrudan indirgenmiş pelet üretimine dönüştürmeyi amaçlayan proje planlandığı şekilde ilerliyor ve Aralık ayında devreye alınması bekleniyor. İlk doğrudan indirgenmiş demir cevheri sevkiyatlarının önümüzdeki yılın ilk yarısının sonunda başlaması öngörülüyor.

Ayrıca şirket, Eylül ayı sonunda Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation ve Sojitz Corporation ile Kami demir cevheri projesinin ilerletilmesi amacıyla yürütülen fizibilite çalışması kapsamında stratejik ortaklığını resmileştirdi. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Champion Iron, ortaklıktaki %51 hisseyle projenin işletmecisi olmaya devam ederken, Nippon Steel %30 ve Sojitz %19 hisseye sahip olacak.

Champion Iron CEO’su David Cataford, “Yükselen demir cevheri fiyatlarından yararlanarak güçlü çeyreklik finansal sonuçlar elde ettik. Aynı zamanda sahamızda ve demir yolu hattında planlı altı aylık bakım çalışmalarını başarıyla tamamladık. Ekiplerimizin Bloom Lake operasyonlarını sürdürülebilir şekilde yürütme ve verimliliği artırma konusundaki kararlılığından özellikle gurur duyuyorum,” şeklinde konuştu.