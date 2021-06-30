Kanada’da demir yolu sevkiyatları Nisan ayında %6,7 arttı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 11:20:14 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Nisan ayında, 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 28,7 milyon tona kıyasla %6,7 artış göstererek 31,7 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Bu artışla, altı ay üst üste yıllık artış kaydedilmiş oldu.

Söz konusu ayda, taşınan toplam yük seviyesi, son beş yılın Nisan ayı ortalamasının oldukça üstünde yer aldı ve 2019 yılının Nisan ayında kaydedilen 33,3 milyon tondan sonra ikinci sırada yer aldı.

Toplam navlun yüklemeleri Nisan ayında yıllık %4,6 artışla 125,2 milyon ton seviyesinde yer aldı. Ayrıca, söz konusu navlun yüklemeleri, Ocak-Nisan döneminde kaydedilen en yüksek seviye oldu.

İntermodal olmayan navlun yüklemeleri, birçok emtia yüklemelerindeki büyük artışla birlikte yıllık 3,3 artışla 25,1 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Demir cevheri ve konsantre yüklemeleri yıllık %13,8 artışla altı ay üst üste artış kaydeden emtialar oldu.

Altyapıya ve inşaata odaklanan teşvik paketleriyle birlikte, artan çelik üretiminin demir cevheri talebini artırdığı görüldü. Bu nedenle, Aylık İmalat Araştırması’na göre, birincil metal sanayisi, mevsim etkilerinden arındırılmış Nisan ayı satışlarıyla birlikte yedi ay üst üste aylık artış gösterdi.

Bununla birlikte, metal atık ve hurda yüklemeleri de yıllık %58,3 arttı.

Söz konusu artışlar, birçok emtia yüklemelerindeki düşüşü dengeledi. Buna göre, koklaşabilir kömür yüklemeleri yıllık %14 düşerek üç yıl üst üste yıllık düşüş kaydetmiş oldu. Bu düşüş, birçok ülkede Covid-19’un nüksetmesiyle birlikte sanayide enerji talebinin zayıfladığını gösterdi.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri de yıllık %27,8 artışla 3,2 milyon ton seviyesine çıkarak Nisan ayındaki artışa olumlu etki etti ve Nisan ayında kaydedilen en yüksek ikinci artış oldu.

Stok yenilemek ve online alışveriş talebini karşılamak amacıyla yapılan tüketim malları ithalatındaki artış da intermodal yüklemelerin büyümesine etki etti. Ayrıca, Kanada’nın tüketim malları ithalatı Nisan ayında yıllık %18,7 arttı.

Söz konusu ayda, ABD’den gelen demir yolu trafiği, 2020 yılı boyunca kaydedilen yıllık düşüşün ardından %17,2 artarak 3,4 milyon ton seviyesine çıktı. Bu artış, 2018 yılının Nisan ayından bu yana gözlenen en yüksek artış olarak kaydedildi.