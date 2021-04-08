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JSW Steel’in ham çelik üretimi 2020-21 mali yılında %6 düştü

Perşembe, 08 Nisan 2021 10:03:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden JSW Steel’in ham çelik üretimi, 31 Mart 2021 tarihinde sona eren 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,97 milyon mt’a kıyasla %6 ve bir önceki çeyrekte kaydedilen 4,08 milyon mt’a göre %2 artışla 4,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin yassı mamul üretimi yıllık %4 artışla 2,99 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi ise yıllık %11 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020-21 mali yılında ise şirketin ham çelik üretimi Corona virüsünden dolayı üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllık %6 düşüşle 15,08 milyon mt, yassı mamul üretimi yıllık %4 düşüşle 10,87 milyon mt ve uzun mamul üretimi yıllık %14 düşüşle 3,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hint Yarımadası  uzun ürünler  çelik üretimi  JSW Steel  Hindistan  yassı ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


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