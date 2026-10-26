Jindal Steel'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide net kârı %21 arttı

Hindistanlı Jindal Steel Limited (JSL) tarafından 26 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %21 artışla 7,71 milyar INR (81,19 milyon$) seviyesinde yer aldı.
Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %26 artışla 152,9 milyar INR (1,61 milyar$) oldu.
Jindal Steel'in ikinci çeyrekteki nihai mamul üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, satışları ise %27 artışla 2,38 milyon mt'a ulaştı.