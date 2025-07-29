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Jindal Steel Chhattisgarh çelik ve enerji projelerine 12 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 29 Temmuz 2025 15:21:04 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited’ın (JSL) bağlı kuruluşu Jindal Steel Chhattisgarh Limited (JSCL), entegre çelik üretim tesisinin yanı sıra termik ve güneş enerjisi santrallerinin dahil olduğu çok sayıda projeye yönelik Chhattisgarh eyalet hükümeti ile 12,13 milyar $ yatırım anlaşması imzaladı.

JSCL’in Chhattisgarh eyaletinde yaklaşık 8,4 milyar $ yatırımla yıllık 7,5 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisi inşa edeceği belirtildi. Yatırımın kalanının ise her biri 800 MW kapasiteli üç termik santral ve 500 MW kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin kurulması için kullanılacağı öğrenildi.

Yatırımın istihdam yaratarak ve sürdürülebilir sanayi gelişimini teşvik ederek Chhattisgarh’ın ekonomik büyümesini hızlandırmayı amaçladığı da bildirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 

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