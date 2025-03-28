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Jindal Stainless 5 milyar $ yatırımla yeni paslanmaz çelik tesisi kurabilir

Cuma, 28 Mart 2025 15:35:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), Maharashtra’da 4,65 milyar $ yatırımla yeni paslanmaz çelik üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Şirket yetkililerinden biri, proje için Maharashtra eyaleti hükümetine yatırım teklifi sunulduğunu ve eyalet alt kabinesinin teklifi onayladığını ifade etti.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamlanması beklenen projenin 15.000 kişiye istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kapasitesi yıllık 4 milyon mt seviyesinde yer alacak olan yeni tesis etaplar halinde inşa edilecek ve ilk etabı önümüzdeki dört yıl içerisinde üretime başlayacak. Bununla birlikte hidrojen, nükleer enerji, savunma, mobilite, altyapı ve proses gibi birçok sektöre yönelik özel kaliteler üretecek.

Maharashtra eyaleti hükümeti ise gerekli izinleri, kayıtları, onayları ve mali teşvikleri hızlandırarak projeyi destekleyecek.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 

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