Jindal India Limited yeni çelik kaplama hattını devreye aldı

B C Jindal Group bünyesinde faaliyet gösteren Hint çelik üreticisi Jindal India Limited (JIL), Hindistan’ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde, 121 milyon $ tutarındaki yatırımla katma değerli kaplamalı çelik ürünleri üretimine yönelik bir kaplama hattını devreye aldığını açıkladı.

Söz konusu hattın, şirketin katma değerli çelik ürünleri üretimini %60 artırarak yaklaşık 0,3 milyon mt seviyesine çıkarması bekleniyor.

Şirket, yeni devreye alınan hattın SMS Esmech tarafından tedarik edildiğini ve gelişmiş otomasyon, hassas kaplama kontrol sistemleri ile proses kontrol donanımlarına sahip olduğunu belirtti.

Yeni hattın, JIL’in toplam gelirlerine ilave %20 katkı sağlaması öngörülüyor.