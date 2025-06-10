Jindal SAW Orta Doğu’da çelik boru üretimine 118 milyon $ yatırım yapacak

Hint pelet ve çelik boru üreticisi Jindal SAW Limited, Orta Doğu çelik boru piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla 118 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Bu kapsamda şirket, Abu Dabi’de yıllık 300.000 mt kapasiteli dikişsiz boru üretim tesisi inşa etmek üzere %100 bağlı kuruluş kuracak. 105 milyon $ yatırımla önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlanacak olan söz konusu tesis, MENA bölgesinde petrol ve doğal gaz sektörüne hizmet verecek.

Bununla birlikte Jindal SAW, bağlı kuruluşu Jindal SAW Holdings FZE aracılığıyla Suudi Araistan’da iki ortak girişim kuracak.

Buhur for Investment Company LLC ile kurulacak olan ilk ortak girişim,10 milyon $ yatırımla spiral toz altı ark kaynaklı (HSAW) boru üretim tesisi inşa edecek. Tesisin önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan RAX United Industrial Company ile kurulacak olan ikinci ortak girişim ise sünek demir boru üretimine odaklanacak. 3 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek olan tesisin inşasının 12-18 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Jindal SAW’nun her iki ortak girişimde de %51 hissesi bulunacak.