 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Jindal...

Jindal SAW Orta Doğu’da çelik boru üretimine 118 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 10 Haziran 2025 14:45:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint pelet ve çelik boru üreticisi Jindal SAW Limited, Orta Doğu çelik boru piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla 118 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Bu kapsamda şirket, Abu Dabi’de yıllık 300.000 mt kapasiteli dikişsiz boru üretim tesisi inşa etmek üzere %100 bağlı kuruluş kuracak. 105 milyon $ yatırımla önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlanacak olan söz konusu tesis, MENA bölgesinde petrol ve doğal gaz sektörüne hizmet verecek.

Bununla birlikte Jindal SAW, bağlı kuruluşu Jindal SAW Holdings FZE aracılığıyla Suudi Araistan’da iki ortak girişim kuracak.

Buhur for Investment Company LLC ile kurulacak olan ilk ortak girişim,10 milyon $ yatırımla spiral toz altı ark kaynaklı (HSAW) boru üretim tesisi inşa edecek. Tesisin önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan RAX United Industrial Company ile kurulacak olan ikinci ortak girişim ise sünek demir boru üretimine odaklanacak. 3 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek olan tesisin inşasının 12-18 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Jindal SAW’nun her iki ortak girişimde de %51 hissesi bulunacak.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Assofermet: İtalya çelik piyasasında artan endişeler nedeniyle Mayıs ayı görünümü belirsizliğini korudu

10 Haz | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış kaydetti

10 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları düştü

05 Haz | Boru

Kazakistan büyük çaplı boru ithalatını yeni tesisle ikame edecek

05 Haz | Çelik Haberler

Ashry Steel yeni paslanmaz çelik tesisi kuracak

04 Haz | Çelik Haberler

AB Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturmasını iptal etti

03 Haz | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü

03 Haz | Çelik Haberler

Interpipe’ın net kârı 2024’te arttı

02 Haz | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik damping marjını sıfır olarak belirledi

02 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %13,6 geriledi

30 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis